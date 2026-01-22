Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer auf Baustelle - Absturzgefahr erschwert Löschmaßnahmen

Essen-Karnap, Stinnestraße, 21.01.2026, 15:36 Uhr (ots)

Am 21. Januar 2026 wurde die Feuerwehr Essen um 15:36 Uhr von der Polizei über die Leitstelle zu einem Brandereignis mit starker Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Stinnestraße im Essener Stadtteil Karnap alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im ersten Obergeschoss im Bereich des Daches eines Anbaus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Personen im Gebäude, die bereits eigene Löschversuche unternommen hatten. Diese blieben trotz des Einsatzes von Feuerlöschern erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand während laufender Renovierungsarbeiten aus.

Zwei Arbeiter wurden durch den Rettungsdienst und eine Notärztin untersucht, lehnten jedoch einen Transport in ein Krankenhaus ab. Das Feuer breitete sich in den Deckenkonstruktionen weiter aus. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus allen Fenstern sowie aus den Deckenöffnungen des Gebäudes. Aufgrund der offenen Decken auf der Baustelle bestand für die Einsatzkräfte eine erhebliche Absturzgefahr. Ein Löschangriff über die Drehleiter war aufgrund der dichten Bebauung nicht möglich.

Der Dachstuhl des Anbaus brannte vollständig durch. Die Dachhaut wurde von innen geöffnet, die brennende Dämmung entfernt und abgelöscht. Aufgrund der offenen Deckenkonstruktionen konnten jedoch nicht alle Bereiche des Gebäudes von innen abgesucht werden. Die Feuerwehr verschaffte sich daher über Leitern Zugang zu weiteren Teilen des Gebäudekomplexes. Das Gebäude war nicht bewohnt. Zum Schutz angrenzender Gebäude wurde eine Riegelstellung eingerichtet. Zusätzlich kontrollierten Einsatzkräfte die Dachhaut mithilfe einer Drohne und einer Wärmebildkamera. Insgesamt waren drei Trupps mit drei C-Rohren im Einsatz.

Der Gasanschluss wurde abgeschiebert und das Gebäude stromlos geschaltet. Zudem wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Während des Einsatzes wurden die Wache in Altenessen durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Katernberg besetzt, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen.

Um 21:00 Uhr fand eine Brandnachschau statt, um 21:30 Uhr wurde der Einsatz offiziell beendet.

Hinweis der Feuerwehr Essen:

Bei Brandgefahr informieren Sie bitte umgehend die Feuerwehr. Nur so können gezielte Rückfragen gestellt und die richtigen Maßnahmen ohne Zeitverzug eingeleitet werden.

