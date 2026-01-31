Feuerwehr Essen

FW-E: Brandereignis im Essen-Nordviertel: Person erleidet schwere Brandverletzungen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Essen-Nordviertel, Gneisenaustraße, 30.01.2026, 14:23 Uhr (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 30. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 14:23 Uhr zu einem Brandereignis in der Gneisenaustraße im Essener Nordviertel alarmiert.

An der gemeldeten Einsatzstelle war aus bislang ungeklärter Ursache der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in Brand geraten. Eine vor Ort anwesende Streifenwagenbesatzung der Polizei reagierte unmittelbar und setzte einen Pulver-Feuerlöscher ein, um die brennende Person abzulöschen. Diese lief jedoch zurück in die verrauchte Wohnung, sodass die Polizei die Person nicht mehr sicher erreichen konnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Wohnung sowie der Treppenraum des Mehrfamilienhauses verraucht und die schwerstverletzte Person lag in der Brandwohnung.

Die Essener Feuerwehr leitete umgehend eine Menschenrettung mit zwei Trupps unter Atemschutz ein. Nach kürzester Zeit retteten die Einsatzkräfte den Mann aus der Wohnung und konnten ihn sofort dem ebenfalls anwesenden Rettungsdienst samt Notarzt übergeben.

Aufgrund der Schwere der Brandverletzungen wurde umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert, um den betroffenen männlichen Patienten in ein Verbrennungszentrum zu transportieren. Der Rettungshubschrauber landete hierzu im nahegelegenen Nordpark.

Der Brand in der Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im Gebäude, um das Haus von Brandrauch zu befreien.

Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, wird jetzt durch die Polizei Essen ermittelt.

Die Feuerwehr Essen war mit rund 30 Einsatzkräften der Feuerwachen Mitte und Borbeck sowie mehreren Kräften des Rettungsdienstes rund zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell