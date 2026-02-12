Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Essen-Katernberg, Joseph-Oertgen-Weg, 12.02.2026, 13:51 Uhr (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Essen um 13:51 Uhr zu einem gemeldeten Brandereignis am Joseph-Oertgen-Weg im Stadtteil Katernberg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Dichter Rauch drang aus einem bereits geborstenen Fenster ins Freie. Die Bewohnerin hatte die betroffene Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig und unverletzt verlassen.

Da die Wohnungstür zum Treppenraum offenstand, hatte sich der Brandrauch bereits großflächig im Treppenraum sowie in weiteren Bereichen des Gebäudes ausgebreitet. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen im Gebäude befanden, wurden umgehend zusätzliche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Zeitgleich kontrollierten zwei weitere Trupps unter Atemschutz die verrauchten Bereiche des Gebäudes und suchten diese nach Personen ab. Parallel dazu wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich vollständig geräumt.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss erfolgte die Entrauchung des Gebäudes mithilfe eines Lüfters.

Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten an.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Feuerwehr Essen:

Verlassen Sie im Brandfall umgehend Ihre Wohnung und schließen Sie - wenn möglich - die Türen hinter sich. Geschlossene Türen verhindern die Ausbreitung von Rauch und Feuer und schützen insbesondere in Mehrfamilienhäusern andere Bewohnerinnen und Bewohner, die den Treppenraum als Fluchtweg nutzen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell