FW-E: Gestürztes Pferd in Kupferdreh - Tierärztin muss Pferd einschläfern

Gestürztes Pferd in Kupferdreh - Tierärztin muss Pferd einschläfern

Essen-Kupferdreh, Singscheider Höhe, 16.02.2026, 11:40 Uhr (ots)

Am Montagvormittag, 16. Februar 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 11:40 Uhr zu einem Tierrettungseinsatz an die Singscheider Höhe im Stadtteil Kupferdreh alarmiert. Auf dem Gelände einer Pferdepension war ein Pferd auf einer schlammigen Wiese ausgerutscht und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen.

Der Einsatzleiter verschaffte sich nach dem Eintreffen gemeinsam mit dem Besitzer ein Bild der Lage. Ein Kollege der Feuerwache Kupferdreh mit Erfahrung im Umgang mit Pferden unterstützte dabei die Einschätzung vor Ort.

Da die Einsatzstelle nur schwer zu erreichen war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Essen-Burgaltendorf mit einem geländegängigen Fahrzeug (All-Terrain Vehicle) zur Unterstützung nachalarmiert. So konnten Personal und Material zügig zur Wiese transportiert werden.

In enger Abstimmung mit dem Besitzer richteten die Einsatzkräfte das Tier anschließend mithilfe eines speziellen Hebegeschirrs und dem Kran des Rüstwagens schonend auf. Trotz der Maßnahmen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des über 20 Jahre alten Pferdes jedoch weiter. Eine hinzugezogene Tierärztin musste das Tier noch an der Einsatzstelle einschläfern.

Die Feuerwehr Essen war rund eineinhalb Stunden mit dem Hilfeleistungszug, Kräften der Feuer- und Rettungswachen Kupferdreh und Steele sowie der Freiwilligen Feuerwehr Burgaltendorf im Einsatz.

