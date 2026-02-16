PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Schlagtow (bei Groß Kiesow)

Wolgast (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026, gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in Schlagtow (Groß Kiesow) informiert. Ein dreistöckiges Wohnhaus geriet aus bisher unbekannter Ursache im hinteren, unbewohnten Teil in Brand. Nach ersten Angaben vernahmen die Bewohner einen lauten Knall, sahen dann die Flammen und verließen das Haus unverletzt. In kürzester Zeit griff das Feuer auf das gesamte Haus über. Bei den drei deutschen Bewohnern handelt es sich um eine 58-jährige Frau, ihren 34-jährigen Sohn und den 65-jährigen Ehemann. Am Brandort kamen neben einem RTW die Feuerwehren aus Greifswald, Ranzin, Rubkow, Sanz, Groß Kiesow, Züssow, Gribow, Menzlin, Kemnitz, Jarmen und die Führungsgruppe des Amt Züssow mit insgesamt 80 Kameraden zum Einsatz. Die Beamten der Wolgaster Polizei waren ebenso vor Ort eingesetzt und schätzen den Schaden auf mindestens 750.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlung zur Brandursache übernommen.

Polizeipräsidium Neubrandenburg
