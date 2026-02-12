Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem aus Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Der seit dem 11.02.2026 vermisste 45-Jährige aus Neubrandenburg kam eigenständig und wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.
