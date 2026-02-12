PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Der seit dem 11.02.2026 vermisste 45-Jährige aus Neubrandenburg kam eigenständig und wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

  12.02.2026 – 16:17

    POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 96

    Sundhagen / Miltzow (ots) - Am 12.02.2026 ereignete sich auf der B96 nahe der Anschlussstelle Brandshagen gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 31-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die B96 in Fahrtrichtung Rügen, als er beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur wurde das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen von einer ...

    mehr
  12.02.2026 – 14:54

    POL-NB: Unbekannte Täter erlangen durch Anlagebetrug fast 180.000 Euro

    Vorpommern-Greifswald (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 11. Februar 2026, meldete sich ein 63-Jähriger aus dem Greifswalder Umland bei der Polizei. Bereits im November letzten Jahres stieß der Mann im Internet auf ein vermeintlich lukratives Angebot für Geldanlage in Kryptowährung. Nach einer Beratung durch die Firma investierte der 63-Jährige bis zum Ende des ...

    mehr
  12.02.2026 – 14:16

    POL-NB: Droh-Mails in mehreren Firmen - Polizei ermittelt

    Neubrandenburg/Waren (ots) - Seit gestern, dem 11.02.2026, wurden mehrere Droh-Mails an verschiedene Firmen/Institutionen vorrangig in Neubrandenburg und Waren verschickt. Der unbekannte Täter drohte in diesen E-Mails jeweils mit einer Bombe, welche er an den betroffenen Firmen/Institutionen platziert habe. Die Unterschrift unter diesen E-Mails war immer mit dem gleichen Namen gekennzeichnet. Jedoch gibt es verschiedene ...

    mehr
