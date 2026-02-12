POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem aus Neubrandenburg

Neubrandenburg/Waren (ots) - Seit gestern, dem 11.02.2026, wurden mehrere Droh-Mails an verschiedene Firmen/Institutionen vorrangig in Neubrandenburg und Waren verschickt. Der unbekannte Täter drohte in diesen E-Mails jeweils mit einer Bombe, welche er an den betroffenen Firmen/Institutionen platziert habe. Die Unterschrift unter diesen E-Mails war immer mit dem gleichen Namen gekennzeichnet. Jedoch gibt es verschiedene ...

