Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 96

Sundhagen / Miltzow (ots)

Am 12.02.2026 ereignete sich auf der B96 nahe der Anschlussstelle 
Brandshagen gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit erheblichem 
Sachschaden. 

Der 31-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die B96 in 
Fahrtrichtung Rügen, als er beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW
zu überholen. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur wurde das
Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen von einer starken Windböe 
erfasst, in Richtung der rechten Schutzplanke gedrückt und 
kollidierte mit dieser. Als Reaktion darauf, unternahm der aus Berlin
stammende Fahrer den Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu lenken, was 
dazu führte, dass der PKW ins Schleudern geriet, gegen 
Mittelschutzplanke prallte und letztlich quer auf der Fahrbahn zum 
Stillstand kam.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn 
zeitweise voll und später einspurig gesperrt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.
Neben Beamten des AVPR Grimmen kamen auch Kräfte des PR Grimmen zum 
Einsatz.
Der, nicht mehr fahrbereite, PKW wurde durch ein regionales 
Abschlepp- und Bergeunternehmen geborgen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

