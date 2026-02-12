Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 96

Sundhagen / Miltzow (ots)

Am 12.02.2026 ereignete sich auf der B96 nahe der Anschlussstelle Brandshagen gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 31-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die B96 in Fahrtrichtung Rügen, als er beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur wurde das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen von einer starken Windböe erfasst, in Richtung der rechten Schutzplanke gedrückt und kollidierte mit dieser. Als Reaktion darauf, unternahm der aus Berlin stammende Fahrer den Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu lenken, was dazu führte, dass der PKW ins Schleudern geriet, gegen Mittelschutzplanke prallte und letztlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn zeitweise voll und später einspurig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Neben Beamten des AVPR Grimmen kamen auch Kräfte des PR Grimmen zum Einsatz. Der, nicht mehr fahrbereite, PKW wurde durch ein regionales Abschlepp- und Bergeunternehmen geborgen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

