PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Rettungseinsatz an der Stralsunder Nordmole

Stralsund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, dem 10. Februar 2026, zu einem Rettungseinsatz an der Stralsunder Nordmole. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6214255.

Ein 74-jähriger Deutscher aus Braunschweig konnte dabei nur noch tot geborgen werden. Aufgrund der Auffindesituation könnte es sich bei der bestehenden Eisdecke auf dem Wasser um ein Unfallereignis handeln. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen habe der nun Verstorbene die Eisfläche betreten, sei dann im Eis eingebrochen und letztlich vermutlich ertrunken. Demzufolge ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Weitere Umstände werden im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:14

    POL-NB: Einbruch in ein Fachgeschäft in der Wolgaster Innenstadt

    Wolgast (ots) - Am 12.02.2026 wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch in ein Fachgeschäft am Fischmarkt in Wolgast informiert. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, beschädigten die Fensterfront und ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:01

    POL-NB: Männer stehlen Material von Baustelle und werden kurz darauf gestellt

    Bansin (Usedom) (ots) - In der vergangenen Nacht entwendeten zwei Deutsche Baumaterial im Wert von 200 Euro von einer Baustelle und flohen. Kurz darauf konnten sie jedoch durch Polizeibeamte gestellt werden. Am gestrigen Mittwoch wurde der Einsatzleitstelle gegen 23:25 Uhr ein möglicher Diebstahl mitgeteilt. Ein aufmerksamer Hinweisgeber beobachtete, wie ein dunkler ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:34

    POL-NB: Todesopfer nach Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A 11 bei Penkun

    Penkun (ots) - Am 11.02.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Autobahn 11, kurz hinter der Anschlussstelle Penkun, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb und zwei weitere verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters mit Anhänger einen auf der A 11 in Fahrtrichtung Polen fahrenden Sattelzug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren