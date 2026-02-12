Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Rettungseinsatz an der Stralsunder Nordmole

Stralsund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, dem 10. Februar 2026, zu einem Rettungseinsatz an der Stralsunder Nordmole. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6214255.

Ein 74-jähriger Deutscher aus Braunschweig konnte dabei nur noch tot geborgen werden. Aufgrund der Auffindesituation könnte es sich bei der bestehenden Eisdecke auf dem Wasser um ein Unfallereignis handeln. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen habe der nun Verstorbene die Eisfläche betreten, sei dann im Eis eingebrochen und letztlich vermutlich ertrunken. Demzufolge ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Weitere Umstände werden im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens ermittelt.

