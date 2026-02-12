Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Droh-Mails in mehreren Firmen - Polizei ermittelt

Neubrandenburg/Waren (ots)

Seit gestern, dem 11.02.2026, wurden mehrere Droh-Mails an verschiedene Firmen/Institutionen vorrangig in Neubrandenburg und Waren verschickt. Der unbekannte Täter drohte in diesen E-Mails jeweils mit einer Bombe, welche er an den betroffenen Firmen/Institutionen platziert habe. Die Unterschrift unter diesen E-Mails war immer mit dem gleichen Namen gekennzeichnet. Jedoch gibt es verschiedene E-Mail-Adressen von denen die Drohungen verschickt wurden.

Zu den Droh-Mails wird nun ermittelt durch die Kriminalpolizei. Im Vordergrund steht aktuell, konkrete Hinweise auf den Absender zu erlangen.

Nach aktuellem Stand ist in keinem der bekannten Fälle von einer Ernsthaftigkeit dieser Drohung auszugehen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Betroffene, die ebenfalls solche Mails erhalten haben, sich diesbezüglich an die Polizei unter der Nummer 0395 / 5582 2224 zu wenden oder schriftlich an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de

