Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Fachgeschäft in der Wolgaster Innenstadt

Wolgast (ots)

Am 12.02.2026 wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch in ein Fachgeschäft am Fischmarkt in Wolgast informiert.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, beschädigten die Fensterfront und öffneten gewaltsam einen im Geschäft befindlichen Tresor. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie weitere Gegenstände.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Der Wert des entwendeten Bargeldes und weiterer gestohlener Gegenstände liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Angaben könnnen derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell