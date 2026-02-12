PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Fachgeschäft in der Wolgaster Innenstadt

Wolgast (ots)

Am 12.02.2026 wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch in ein Fachgeschäft am Fischmarkt in Wolgast informiert.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchwühlten mehrere Schränke, beschädigten die Fensterfront und öffneten gewaltsam einen im Geschäft befindlichen Tresor. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie weitere Gegenstände.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Der Wert des entwendeten Bargeldes und weiterer gestohlener Gegenstände liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Angaben könnnen derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:01

    POL-NB: Männer stehlen Material von Baustelle und werden kurz darauf gestellt

    Bansin (Usedom) (ots) - In der vergangenen Nacht entwendeten zwei Deutsche Baumaterial im Wert von 200 Euro von einer Baustelle und flohen. Kurz darauf konnten sie jedoch durch Polizeibeamte gestellt werden. Am gestrigen Mittwoch wurde der Einsatzleitstelle gegen 23:25 Uhr ein möglicher Diebstahl mitgeteilt. Ein aufmerksamer Hinweisgeber beobachtete, wie ein dunkler ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:34

    POL-NB: Todesopfer nach Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A 11 bei Penkun

    Penkun (ots) - Am 11.02.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Autobahn 11, kurz hinter der Anschlussstelle Penkun, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb und zwei weitere verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters mit Anhänger einen auf der A 11 in Fahrtrichtung Polen fahrenden Sattelzug ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 15:31

    POL-NB: Verkehrsunfälle in Grimmen

    Grimmen (ots) - Am heutigen Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Grimmen. Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Skoda auf einen VW Polo einer 51-jährigen Deutschen in der Heinrich-Heine-Straße auf. Die 18-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr war eine 61-jährige deutsche Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße der Solidarität ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren