Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Todesopfer nach Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A 11 bei Penkun

Penkun (ots)

Am 11.02.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Autobahn 11, kurz hinter der Anschlussstelle Penkun, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb und zwei weitere verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters mit Anhänger einen auf der A 11 in Fahrtrichtung Polen fahrenden Sattelzug möglicherweise aufgrund des zum Unfallzeitpunkt herrschenden Nebels übersehen haben. In der Folge kollidierte der Mercedes-Transporter mit dem Auflieger des Sattelzuges, wobei sich beide Gespanne auf dem rechten Fahrstreifen ineinander verkeilten.

Der 44-jährige Fahrer eines Audi A4 bemerkte den Unfall offenbar zu spät und fuhr auf den Anhänger des Mercedes-Transporters auf. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des Mercedes-Transporters lebensbedrohlich verletzt und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein weiterer Mitfahrer des Mercedes wurde schwer, der 45-jährige Fahrer leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges sowie der Fahrer des Audi blieben unverletzt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs wurde ein DEKRA-Gutachter vor Ort eingesetzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 75.000 Euro. Der Mercedes-Transporter und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sattelauflieger blieb fahrbereit.

Die Autobahn 11 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Polen für mehr als fünf Stunden gesperrt. Die Ableitung des Verkehrs erfolgte über die Anschlussstelle Penkun.

Alle Unfallbeteiligten sind polnische Staatsangehörige. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

