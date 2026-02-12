PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Todesopfer nach Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A 11 bei Penkun

Penkun (ots)

Am 11.02.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Autobahn 11, kurz hinter der Anschlussstelle Penkun, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb und zwei weitere verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters mit Anhänger einen auf der A 11 in Fahrtrichtung Polen fahrenden Sattelzug möglicherweise aufgrund des zum Unfallzeitpunkt herrschenden Nebels übersehen haben. In der Folge kollidierte der Mercedes-Transporter mit dem Auflieger des Sattelzuges, wobei sich beide Gespanne auf dem rechten Fahrstreifen ineinander verkeilten.

Der 44-jährige Fahrer eines Audi A4 bemerkte den Unfall offenbar zu spät und fuhr auf den Anhänger des Mercedes-Transporters auf. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des Mercedes-Transporters lebensbedrohlich verletzt und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein weiterer Mitfahrer des Mercedes wurde schwer, der 45-jährige Fahrer leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges sowie der Fahrer des Audi blieben unverletzt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs wurde ein DEKRA-Gutachter vor Ort eingesetzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 75.000 Euro. Der Mercedes-Transporter und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sattelauflieger blieb fahrbereit.

Die Autobahn 11 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Polen für mehr als fünf Stunden gesperrt. Die Ableitung des Verkehrs erfolgte über die Anschlussstelle Penkun.

Alle Unfallbeteiligten sind polnische Staatsangehörige. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 15:31

    POL-NB: Verkehrsunfälle in Grimmen

    Grimmen (ots) - Am heutigen Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Grimmen. Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Skoda auf einen VW Polo einer 51-jährigen Deutschen in der Heinrich-Heine-Straße auf. Die 18-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr war eine 61-jährige deutsche Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße der Solidarität ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:11

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der L23 bei Barth

    Barth (ots) - Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz, auf Höhe des Abzweigs zum Flughafen, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem VW. Der VW wurde von einem 44-jährigen Mann gefahren, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der Fahrer des Volvo, ein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:01

    POL-NB: Mülltonnenbrände verursachen hohen Sachschaden

    Barth (ots) - Am heutigen Mittwoch (11. Februar 2026) wurde die Polizei zu zwei Bränden in Barth gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte um 04:15 Uhr eine Mülltonne in der Langen Straße in Barth. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Supermarktes über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 05:00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren