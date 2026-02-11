PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnenbrände verursachen hohen Sachschaden

Barth (ots)

Am heutigen Mittwoch (11. Februar 2026) wurde die Polizei zu zwei Bränden in Barth gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte um 04:15 Uhr eine Mülltonne in der Langen Straße in Barth. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Supermarktes über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in der Barther Chausseestraße informiert. Auch hier brannte eine Mülltonne. Das Feuer griff auf das Gebäude des dort befindlichen Hortes über. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler kamen zum Einsatz.

Es wird nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

