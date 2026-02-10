PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen verursacht 45.000 Euro Sachschaden

Greifswald (ots)

Am heutigen Mittag (10.02.2026) kam es auf dem Hansering in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal miteinander kollidierten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die 82-jährige Fahrerin eines Pkw Lexus, die aus Richtung Stralsund kam, möglicherweise aufgrund von Übermüdung zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Auf Höhe des Parkplatzes vor der Einmündung zur Holzgasse kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 57-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Lexus gegen eine Laterne geschleudert. Diese knickte um und fiel auf das Fahrzeug der Unfallverursacherin, sodass sie ihren Pkw nicht selbstständig verlassen konnte. Die Frau wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sowohl die 82-jährige Fahrerin als auch der 57-jährige Mercedesfahrer blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Der Hansering war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zunächst halbseitig und anschließend für etwa 15 Minuten zwischen der Holzgasse und der Schützenstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 14:05

    POL-NB: Rettungseinsatz an Stralsunder Nordmole

    Stralsund (ots) - Am heutigen Dienstag, dem 10. Februar 2026, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr eine leblose Person an der Stralsunder Nordmole gemeldet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde eine männliche Person durch die Feuerwehr geborgen. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären. Es ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:50

    POL-NB: Investmentbetrüge in Vorpommern-Rügen

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Montag, dem 09. Februar 2026, wurden zwei Investmentbetrüge im Polizeihauptrevier Stralsund angezeigt. Erneut wird deutlich, dass Investmentanzeigen über Social-Media-Kanäle zunehmend potentielle Opfer ansprechen. Zwei Frauen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen verloren unabhängig voneinander jeweils etwa 70.000 Euro, nachdem sie auf eine seriös wirkende Anzeige bei Instagram ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:54

    POL-NB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Löbnitz (ots) - Am Freitag, dem 05. Februar 2026, kam es zwischen 12:45 und 13:45 Uhr in der Barther Straße in Löbnitz zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie diverse elektronische Geräte. Der Kriminaldauerdienst kam zu Spurensuche und -sicherung zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren