Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Löbnitz (ots)

Am Freitag, dem 05. Februar 2026, kam es zwischen 12:45 und 13:45 Uhr in der Barther Straße in Löbnitz zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie diverse elektronische Geräte. Der Kriminaldauerdienst kam zu Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen haben, sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

