Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in 17375 Vogelsang-Warsin

Ueckermünde (ots)

Am 09.02.2026 gegen 20:15 Uhr meldet ein Zeuge über den Notruf der Rettungsleitstelle, dass in der Eggesiner Straße in 17375 Vogelsang-Warsin ein Schuppen brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen bestätigte sich der Sachverhalt. Der Schuppen brannte bereits in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Luckow, Vogelsang-Warsin, Grambin, Bellin und Ueckermünde konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit 7 Fahrzeugen und 35 Kameraden im Einsatz. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Der Schaden ist so hoch, weil in dem Schuppen zwei Rasentraktoren und diverses hochwertiges technisches Gerät gelagert wurde. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am morgigen Tag durch einen Brandursachenermittler.

