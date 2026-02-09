Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher kocht, nimmt Bad und wird dabei erwischt

Sassnitz (ots)

Die Sassnitzer Polizei wurde am gestrigen Sonntag (08. Februar 2026) gegen 18 Uhr nach Hagen gerufen. Eine Person soll sich unbefugt in einem Einfamilienhaus aufhalten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein 25-jähriger Ukrainer unbefugt Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Die Beamten fanden mehrere Zimmer in beleuchtetem Zustand vor. Vom Hof aus konnten die Beamten beobachten, wie der Mann in einer Badewanne im Obergeschoss saß. Als der 25-Jährige die Beamten bemerkte, stieg er aus der Badewanne und verließ das Badezimmer.

Anschließend begaben sich die Polizeibeamten ins Haus und trafen auf den unbekleideten Mann. Der Mann leistete Widerstand und trat aggressiv auf.

Weiterhin wurde festgestellt, dass er sich im Vorfeld Essen zubereitet haben muss.

Der Mann verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

