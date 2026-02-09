PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Koppelzäune beschädigt - Zeugen gesucht

Utzedel (bei Demmin) (ots)

Zwischen dem 08.02.2026, 10:00 Uhr und dem 09.02.2026, 10:00 Uhr kam es am Buschmühler Weg in 17111 Utzedel zu einer Beschädigung des dortigen Koppelzaunes. Dabei sind circa 50 Meter Drahtzaun gerissen und zwei Zaunpfähle beschädigt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Beschädigung durch ein Fahrzeug verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bei Hinweisen auf den oder die unbekannten Täter, auf das Tatfahrzeug oder zum Tathergang, wird um Mitteilung an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998 / 2540 gebeten. Alternativ können Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

