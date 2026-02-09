PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung beim Schneeräumen

Stralsund (ots)

Bereits am Freitag (06. Februar 2026) wurde die Polizei gegen 11:45 Uhr in die Stralsunder Rostocker Chaussee gerufen. Offenbar war es zu Streitigkeiten zwischen einem Radfahrer und einem Mann beim Schnee räumen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beräumte ein 57-jähriger Deutscher seine Hofeinfahrt von Schnee und Eis. Ein 29-jähriger Deutscher nutzte den Geh- und Radweg mit seinem Fahrrad. Als der Radfahrer an dem 57-Jährigen vorbeifuhr, wurde er offenbar von diesem vom Fahrrad gezogen, zu Boden gebracht und in einen Schwitzkasten genommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 57-Jährigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

