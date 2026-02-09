Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Männer vor Einkaufsmarkt mit Messer attackiert

Malchin (ots)

Vor einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Fritz-Straße in Malchin sind heute Vormittag ein Jugendlicher und ein Mann von mindestens einem weiteren Mann mit einem Messer attackiert worden. Dabei wurde der 17-Jährige nach aktueller Kenntnis schwerverletzt. Er kam in eine Klinik, die die Polizei über das Gewaltopfer informierte.

Nach Kenntnis des Vorfalls kamen mehrere Streifenwagen aus Malchin und Demmin sowie die Spurensicherung der Polizei zum Einsatz - für Zeugenbefragung, Tatortarbeit und zur Absuche des Umfelds nach dem oder den mutmaßlichen Tätern.

Aktuell müssen mögliche Hintergründe der Tat und die Frage, ob der Auseinandersetzung ein Streit vorausgegangen ist, weiter ermittelt werden. Ebenso wird nach konkreten Anhaltspunkten auf den oder die Täter ermittelt.

Der Vorfall vor dem Markt hat sich mutmaßlich zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr heute zugetragen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen des Vorfalls, die noch nicht befragt wurden, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Malchin unter 03994 / 231224 zu melden.

Die Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell