PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme nach Auffinden einer nicht geringen Menge Drogen im Zug

POL-NB: Festnahme nach Auffinden einer nicht geringen Menge Drogen im Zug
  • Bild-Infos
  • Download

Neustrelitz/Neubrandenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Bundespolizei und Landespolizei

Samstagnachmittag (07.02.26) gegen 15:30 Uhr stellten Bundespolizisten im Regionalexpress von Neustrelitz nach Neubrandenburg einen Reisenden fest, der circa 1,5 Kilogramm Cannabisblüten in seinem Rucksack mit sich führte.

Die Bundespolizisten trafen im Zugabteil auf einen 29-jährigen Deutschen, den sie polizeilich kontrollierten. Während der Befragung wirkte der Mann auf die Beamten sehr nervös. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass er bereits polizeilich wegen Betäubungsmittelsachverhalten bekannt ist. Darauf angesprochen, gab der Mann an, keine Betäubungsmittel mit sich zuführen. Eine Nachschau im mitgeführten Reisegepäck erklärte aber sein nervöses Verhalten. In dem Rucksack des Neustrelitzers fanden die Bundespolizisten mehrere Pakete mit Cannabisblüten im Gesamtgewicht von etwa 1,5 Kilogramm.

Vor Ort wurde der Mann festgenommen und anschließend zu weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Bundespolizeirevier Neubrandenburg mitgenommen. Von hier aus ging der Fall direkt an die zuständige die Landespolizei, die den Mann mitsamt der Betäubungsmittel wenig später übernahm.

Nach entsprechender Zustimmung der Justiz konnten bei einer Dursuchung der Wohnung des Beschuldigten weitere Drogen sowie Bargeld sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 29-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:13

    POL-NB: Warnmeldung: Betreten der Eisflächen in der Prorer Wiek lebensgefährlich

    Sassnitz (ots) - In der Prorer Wiek im Bereich Sassnitz und Mukran wird dringend davor gewarnt, die Eisflächen zu betreten. Die derzeitige Eislage ist aufgrund von Strömungen und wechselnden Temperaturen instabil und nicht tragfähig. Zur Gewährleistung der Schifffahrt ist in Kürze mit dem Einsatz von Eisbrechern zu rechnen. Dadurch können sich vorhandene ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 04:45

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Die seit dem 07.02.2026 vermisste 16-Jährige aus Neubrandenburg konnte durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 00:06

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Seit dem 07.02.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/6sZ688 Rückfragen bitte an: David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren