POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Neubrandenburg

Die seit dem 07.02.2026 vermisste 16-Jährige aus Neubrandenburg konnte durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.

