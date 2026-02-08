PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Die seit dem 07.02.2026 vermisste 16-Jährige aus Neubrandenburg konnte durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 00:06

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Seit dem 07.02.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://is.gd/6sZ688 Rückfragen bitte an: David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 17:47

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB20 Höhe Gützkow

    Grimmen (ots) - Am 07.02.2026 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einer leichtverletzten und einer schwerverletzten Person auf der BAB 20 Höhe der Abfahrt Gützkow in Fahrtrichtung Stettin. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 44-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes-Benz die rechte Spur der BAB 20 und der ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 16:37

    POL-NB: 3 Verletzte beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

    Ueckermünde (ots) - Am 07.02.2026 gegen 11:20 Uhr kam es auf der L 28 zwischen den Ortschaften Ueckermünde und Meiersberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 31-jährige polnische Fahrzeugführer eines Transporters mit Anhänger die L 28 aus Ueckermünde kommend in Richtung Meiersberg. Kurz hinter dem Ortsaugang Ueckermünde verlor er dabei die Kontrolle über den Anhänger. Dieser kam ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren