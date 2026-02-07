Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB20 Höhe Gützkow

Grimmen (ots)

Am 07.02.2026 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einer leichtverletzten und einer schwerverletzten Person auf der BAB 20 Höhe der Abfahrt Gützkow in Fahrtrichtung Stettin.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 44-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes-Benz die rechte Spur der BAB 20 und der 45-jährige Fahrzeugführer eines Audi ihr folgend die Überholspur. Plötzlich wechselte die Mercedes-Fahrerin trotz Sperrlinie die Fahrspur nach links. Da der Audi-Fahrer eine Kollision vermeiden wollte, ein Bremsvorgang jedoch einen Zusammenstoß nicht weiter verhindern konnte, beschleunigte dieser, um zwischen der Mercedes-Fahrerin und der Mittelleitplanke hindurchfahren zu können. Bei diesem Fahrmanöver brach sein Fahrzeugheck aus, sodass er nach dem Passieren des Verursacherfahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn abkam, um hier nach circa 100 Metern im Graben liegend in Unfallendstellung zu gelangen.

Bei dem Unfall entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Audi in Höhe von 80.000 Euro. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrzeugführer (leichtverletzt), sowie der 12-jährige Mitfahrer (schwerverletzt) wurden mittels Rettungswagen ins Uniklinikum Greifswald verbracht.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war Abfahrt der BAB 20 an der Anschlusstelle Gützkow für circa 2 ½ Stunden teils voll- bzw. einspurig gesperrt.

Zum Einsatz kam neben den Rettungskräften zusätzlich die FFW Jarmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell