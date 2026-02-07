Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 3 Verletzte beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ueckermünde (ots)

Am 07.02.2026 gegen 11:20 Uhr kam es auf der L 28 zwischen den Ortschaften Ueckermünde und Meiersberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 31-jährige polnische Fahrzeugführer eines Transporters mit Anhänger die L 28 aus Ueckermünde kommend in Richtung Meiersberg. Kurz hinter dem Ortsaugang Ueckermünde verlor er dabei die Kontrolle über den Anhänger. Dieser kam ins Schleudern und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW Golf eines 73-jährigen deutschen Fahrzeugführers frontal zusammen. Dabei wurden der 73-jährige Golffahrer, seine 70-jährige Beifahrerin und der 40-jährige Beifahrer im Transporter verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L28 für 3 Stunden voll gesperrt werden.

