PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 3 Verletzte beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ueckermünde (ots)

Am 07.02.2026 gegen 11:20 Uhr kam es auf der L 28 zwischen den Ortschaften Ueckermünde und Meiersberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 31-jährige polnische Fahrzeugführer eines Transporters mit Anhänger die L 28 aus Ueckermünde kommend in Richtung Meiersberg. Kurz hinter dem Ortsaugang Ueckermünde verlor er dabei die Kontrolle über den Anhänger. Dieser kam ins Schleudern und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW Golf eines 73-jährigen deutschen Fahrzeugführers frontal zusammen. Dabei wurden der 73-jährige Golffahrer, seine 70-jährige Beifahrerin und der 40-jährige Beifahrer im Transporter verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L28 für 3 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 13:56

    POL-NB: Sattelzugmaschine verliert Auflieger

    Wolgast (ots) - Am 07.02.2026 gegen 11:25 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein ungewöhnlicher Notruf ein. Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW Sattelzugmaschine mit Auflieger teilte mit, dass er in der Ortschaft Brünzow vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn der L262 fuhr. Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes rutschte der Auflieger aus der Kupplung und ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 11:27

    POL-NB: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Anklam (ots) - Am 07.02.2026 gegen 06:30 Uhr kam es auf der B110 zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 57-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Toyota Yaris die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. Zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz kam sie dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:16

    POL-NB: Autofahrerin kommt auf der A 20 bei Greifswald von der Fahrbahn ab

    Greifswald (ots) - Am 06.02.26 gegen 09:30 Uhr kam eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck kurz hinter der Anschlussstelle Greifswald von der Fahrbahn ab und verunfallte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 22-Jährige aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren