Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sattelzugmaschine verliert Auflieger

Wolgast (ots)

Am 07.02.2026 gegen 11:25 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein ungewöhnlicher Notruf ein. Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW Sattelzugmaschine mit Auflieger teilte mit, dass er in der Ortschaft Brünzow vom Tankstellengelände auf die Fahrbahn der L262 fuhr. Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes rutschte der Auflieger aus der Kupplung und rollte auf die Fahrbahn der L262. Auch die Sattelzugmaschine rollte auf die Fahrbahn und konnte auf Grund eines Defektes an der Hydraulik nicht mehr fortbewegt werden. Beide blockierten nun die L 262. Ein hilfsbereiter LKW-Fahrer kam hinzu, hängte sich den Auflieger hinter seine Sattelzugmaschine und fuhr den Auflieger von der Straße. Nun blieb nur noch die Sattelzugmaschine. Erst ein herbeigerufener Werkstatt konnte den Hydraulikschaden reparieren und danach die Sattelzugmaschine von der Fahrbahn gefahren werden. Die eingesetzten Kräfte des Polizeirevier Wolgast mussten dabei für 45 Minuten verkehrsregulierend eingreifen. Ein Sachschaden ist dabei nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

