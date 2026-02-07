PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anklam (ots)

Am 07.02.2026 gegen 06:30 Uhr kam es auf der B110 zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 57-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Toyota Yaris die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. Zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz kam sie dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der PKW wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Die B110 musste während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

