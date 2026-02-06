PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW rutscht bei Glätte gegen Laterne

Ückeritz (Insel Usedom) (ots)

Heute Morgen (06.02.2026) kam es gegen 07:00 Uhr in Ückeritz auf der Insel Usedom zu einem Glätteunfall, bei dem der Fahrer eines BMW gegen eine Laterne prallte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 30-jährige polnische Fahrzeugführer die Strandstraße in Ückeritz in Richtung Naturcampingplatz. Aufgrund der vereisten Fahrbahn geriet er an der beschrankten Zufahrt ins Rutschen und stieß zunächst gegen eine auf einer Verkehrsinsel befindliche Laterne. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß mit einem einbetonierten Eisenbügel.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht.

Insgesamt entstand an dem PKW, der Laterne und dem Eisenbügel ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

