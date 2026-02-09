PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autokäufer wird bei Fahrzeugkauf betrogen und verliert 37.000 Euro

Pasewalk (ots)

Am 06.02.26 erstattete ein 36-Jähriger Anzeige bei der Pasewalker Polizei, weil er Opfer eines Betruges beim Fahrzeugkauf geworden war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, soll der 36-jährige Mann aus Polen auf Deutschlands größter Onlineplattform für Gebrauchtfahrzeuge einen Transporter samt Anhänger gekauft haben. Als er das Fahrzeug bei beim Händler abholen wollte, wusste dieser nichts von einem Verkauf.

Die Betrüger hatten ein falsches Inserat unter dem Namen des echten Fahrzeughändlers erstellt. Per Messanger-Dienst wurde der Kauf des Transporters und Anhängers abgewickelt, sogar echt anmutende Rechnungen wurden erstellt. Zwar gibt es den Fahrzeughändler wirklich, nur der Kontakt wurde mit den Betrügern geführt. Nachdem der 36-Jährige die Fahrzeuge bezahlt hatte, wurde vereinbart, wann er diese beim Fahrzeughändler im Großraum Ueckermünde abholen könne. Als der Geschädigte zur Abholung erschien, kannten die Mitarbeiter der echten Firma weder den Fahrzeugverkauf, noch gab es die angebotenen und verkauften Fahrzeuge. Auf weitere Kontaktversuche reagierten die Betrüger nach Erhalt des Geldes nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Achtsamkeit beim Fahrzeugkauf im Internet, auch auf seriösen Internetplattformen können Betrüger falsche Fahrzeuginserate schalten.

Was Sie beim Online-Autokauf beachten sollten:

Überweisen Sie auf keinen Fall Geld und leisten Sie keine Anzahlungen, auch wenn der Grund noch so plausibel klingen mag! Anzahlungen sind beim Fahrzeughandel nicht üblich - es gilt: Geld nur gegen Fahrzeug und -papiere.

Übermitteln Sie das Geld erst, wenn Sie das Auto samt vollständigen Papieren und allen Schlüsseln erhalten haben.

Sollten Sie in bar bezahlen, nehmen Sie jemanden mit zur Geldübergabe. Bestehen Sie auf einen sicheren Ort, wie zum Beispiel eine Filiale Ihrer Bank.

Weitere Informationen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicherer-autokauf/

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:44

    POL-NB: Videowagen stoppt leichtsinnigen Fahranfänger

    Grimmen (ots) - In den Abendstunden des Mittwochs, dem 04. Februar 2026, gegen 18 Uhr, stellten Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen auf der Landesstraße 30 zwischen Bartmannshagen und Grimmen einen PKW Audi fest, welcher sie zunächst überholte. Das zivile Dienstfahrzeug, also der Videowagen, war für den Fahrzeugführer nicht als Funkstreifenwagen zu erkennen. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:34

    POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung beim Schneeräumen

    Stralsund (ots) - Bereits am Freitag (06. Februar 2026) wurde die Polizei gegen 11:45 Uhr in die Stralsunder Rostocker Chaussee gerufen. Offenbar war es zu Streitigkeiten zwischen einem Radfahrer und einem Mann beim Schnee räumen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beräumte ein 57-jähriger Deutscher seine Hofeinfahrt von Schnee und Eis. Ein 29-jähriger ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:33

    POL-NB: Laterne umgefahren, wer ist es gewesen?

    Bergen auf Rügen (ots) - Der Bergener Polizei wurde am gestrigen Sonntag (08. Februar 2026) gegen 04:30 Uhr mitgeteilt, dass auf dem Gehweg in der Sassnitzer Chaussee eine Laterne liegen würde. Diese wurde vermutlich angefahren, ein Verursacher war bis dato nicht vor Ort. Beim dokumentieren des Sachverhaltes wurden die Polizeibeamten durch einen 22-jährigen Deutschen angesprochen. Dieser erklärte, dass er dagegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren