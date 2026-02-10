PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rettungseinsatz an Stralsunder Nordmole

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 10. Februar 2026, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr eine leblose Person an der Stralsunder Nordmole gemeldet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde eine männliche Person durch die Feuerwehr geborgen. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären.

Es wird ausdrücklich davor gewarnt, Eisflächen zu betreten, zu begehen oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen. Eltern werden gebeten, besonders auf Kinder und Jugendliche zu achten und sie über die Gefahren aufzuklären.

Im Falle eines Einbruchs besteht aufgrund der Wassertemperaturen und der Eisverhältnisse akute Lebensgefahr. Rettungsmaßnahmen sind unter diesen Bedingungen extrem schwierig und bringen auch Einsatzkräfte in Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 11:50

    POL-NB: Investmentbetrüge in Vorpommern-Rügen

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Montag, dem 09. Februar 2026, wurden zwei Investmentbetrüge im Polizeihauptrevier Stralsund angezeigt. Erneut wird deutlich, dass Investmentanzeigen über Social-Media-Kanäle zunehmend potentielle Opfer ansprechen. Zwei Frauen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen verloren unabhängig voneinander jeweils etwa 70.000 Euro, nachdem sie auf eine seriös wirkende Anzeige bei Instagram ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:54

    POL-NB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Löbnitz (ots) - Am Freitag, dem 05. Februar 2026, kam es zwischen 12:45 und 13:45 Uhr in der Barther Straße in Löbnitz zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie diverse elektronische Geräte. Der Kriminaldauerdienst kam zu Spurensuche und -sicherung zum ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:02

    POL-NB: Diebesbande mit Polizeistrategie ausgetrickst

    Neustrelitz (ots) - Gestern Nachmittag haben Polizisten einen größeren, strategischen Einsatz mit Erfolg beendet. Ursprünglich wurden Beamte des Neustrelitzer Polizeireviers zu einem Einkaufsmarkt in die Zierker Straße gerufen: Zwei mutmaßliche Ladendiebe warteten dort mit einem Ladendetektiv auf die Einsatzkräfte. Eigentlich ein Routineeinsatz. Eigentlich. Denn nachdem bei den beiden Beschuldigten, ein 33-jähriger ...

    mehr
