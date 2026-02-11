Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfälle in Grimmen

Grimmen (ots)

Am heutigen Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Grimmen.

Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Skoda auf einen VW Polo einer 51-jährigen Deutschen in der Heinrich-Heine-Straße auf. Die 18-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt.

Gegen 08:00 Uhr war eine 61-jährige deutsche Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße der Solidarität unterwegs. Ein 53-jähriger Deutscher war mit seinem Winterdienstfahrzeug damit beschäftigt, den Bereich der Lieferantenzufahrt von Schnee zu beräumen und abzustumpfen. Als er rückwärts fuhr übersah er offenbar die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Frau wurde leicht verletzt..

