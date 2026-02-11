PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfälle in Grimmen

Grimmen (ots)

Am heutigen Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Grimmen.

Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Skoda auf einen VW Polo einer 51-jährigen Deutschen in der Heinrich-Heine-Straße auf. Die 18-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt.

Gegen 08:00 Uhr war eine 61-jährige deutsche Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße der Solidarität unterwegs. Ein 53-jähriger Deutscher war mit seinem Winterdienstfahrzeug damit beschäftigt, den Bereich der Lieferantenzufahrt von Schnee zu beräumen und abzustumpfen. Als er rückwärts fuhr übersah er offenbar die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Frau wurde leicht verletzt..

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 13:11

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der L23 bei Barth

    Barth (ots) - Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz, auf Höhe des Abzweigs zum Flughafen, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem VW. Der VW wurde von einem 44-jährigen Mann gefahren, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der Fahrer des Volvo, ein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:01

    POL-NB: Mülltonnenbrände verursachen hohen Sachschaden

    Barth (ots) - Am heutigen Mittwoch (11. Februar 2026) wurde die Polizei zu zwei Bränden in Barth gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte um 04:15 Uhr eine Mülltonne in der Langen Straße in Barth. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Supermarktes über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 05:00 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:01

    POL-NB: Autofahrerin bei Glätteunfall auf der Landstraße 321 bei Torgelow schwer verletzt

    Torgelow (ots) - Gestern Abend gegen 23:50 Uhr kam es auf der L 321 bei Torgelow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 18-jährige Deutsche aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie war auf der L 321 aus ...

    mehr
