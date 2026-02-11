PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L23 bei Barth

Barth (ots)

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz, auf Höhe des Abzweigs zum Flughafen, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem VW. Der VW wurde von einem 44-jährigen Mann gefahren, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der Fahrer des Volvo, ein 28-jähriger Mann, erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen könnte Straßenglätte dazu geführt haben, dass der VW von seiner Fahrspur nach links abgekommen ist. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße war während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 13:01

    POL-NB: Mülltonnenbrände verursachen hohen Sachschaden

    Barth (ots) - Am heutigen Mittwoch (11. Februar 2026) wurde die Polizei zu zwei Bränden in Barth gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte um 04:15 Uhr eine Mülltonne in der Langen Straße in Barth. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Supermarktes über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 05:00 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:01

    POL-NB: Autofahrerin bei Glätteunfall auf der Landstraße 321 bei Torgelow schwer verletzt

    Torgelow (ots) - Gestern Abend gegen 23:50 Uhr kam es auf der L 321 bei Torgelow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 18-jährige Deutsche aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie war auf der L 321 aus ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:36

    POL-NB: Lebensgefahr auf den Eisflächen der Prorer Wiek - Polizei warnt eindringlich

    Sassnitz (ots) - Wie bereits am gestrigen Montag (09. Februar 2026) berichtet, besteht weiterhin akute Lebensgefahr beim Betreten der Eisflächen in der Prorer Wiek (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6213178). Es wird weiterhin ausdrücklich davor gewarnt, Eisflächen zu betreten, zu begehen oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen. Eltern ...

    mehr
