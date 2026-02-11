Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L23 bei Barth

Barth (ots)

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz, auf Höhe des Abzweigs zum Flughafen, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem VW. Der VW wurde von einem 44-jährigen Mann gefahren, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der Fahrer des Volvo, ein 28-jähriger Mann, erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen könnte Straßenglätte dazu geführt haben, dass der VW von seiner Fahrspur nach links abgekommen ist. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße war während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell