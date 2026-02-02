Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall im Kreuzungsbereich

Braunschweig (ots)

Hansestraße / Ernst-Böhme-Straße, 30.01.2026, 09:15 Uhr

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Am Freitagmorgen kam es auf der Hansestraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungsstand fuhr ein Daimler aus Veltenhof kommend geradeaus über die Hansestraße. Zeitgleich kreuzte ein Ford die Hansestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 62- und 54-jährigen Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Umfangreiche Reinigungsarbeiten hatten eine mehrstündige Sperrung zur Folge.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Für die Ermittlung der Unfallursache ist dabei essentiell, wie die Ampel an der Kreuzung geschaltet war und welcher der Unfallbeteiligten möglicherweise ein Rotlicht missachtet hat. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

