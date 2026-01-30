PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BS: VW-Mitarbeiter entwendet über mehrere Jahre Autoteile
Braunschweig (ots)

Braunschweig/Salzgitter, 28.01.2026

Durchsuchung bringt Diebesgut ans Licht

Die Polizei ermittelt gegen einen 39-jährigen Mann aus Salzgitter wegen des Verdachts des gewebsmäßigen Diebstahls im besonders schweren Fall. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens durchsuchten Polizeibeamte aus Braunschweig und Salzgitter am Mittwoch das Wohngebäude des Beschuldigten. Der Mann ist Mitarbeiter des VW-Werks Braunschweig. Bei der Durchsuchung wurden zahlreiche Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt, die mutmaßlich aus dem VW-Werk Braunschweig stammen. Bei dem Diebesgut handelt es sich überwiegend um Bremsanlagen für hochmotorisierte Fahrzeuge. Nach bisherigem Ermittlungsstand bot der 39-Jährige die Fahrzeugteile über eine Online-Plattform zum Verkauf an. Die Ermittlungen ergaben, dass er die Teile über einen Zeitraum von rund acht Jahren in größerem Umfang veräußerte. Der dadurch entstandene Schaden wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurde Diebesgut im Wert von rund 80.000 Euro sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

