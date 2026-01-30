PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Beherztes Eingreifen verhindert Suizid

Braunschweig (ots)

Nordstadt, 29.01.2026, 22:30 Uhr

Am Donnerstagabend wurde die Polizei über einen Suizidversuch einer 22-Jährigen in der Braunschweiger Nordstadt informiert. Die Frau sollte sich mit einem Messer in der Hand auf dem Balkon ihrer Wohnung befinden. Nach der Türöffnung durch die Feuerwehr konnten die Polizeibeamten die Frau, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auf dem Balkon antreffen. Während die Feuerwehr alle Maßnahmen für einen möglichen Sprung traf, kletterte die Frau über die Brüstung des Balkons. Obwohl die 22-Jährige weiterhin ein Messer in der Hand hielt, gelang es den Polizeibeamten durch beherztes Eingreifen, die Frau am Oberkörper zu fassen und sie zurück auf den Balkon zu ziehen. Anschließend wurde die Frau medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

