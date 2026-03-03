PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Illegale Müllentsorgung am Bahnseitenweg - Polizei bittet um Hinweise

POL-FL: Leck: Illegale Müllentsorgung am Bahnseitenweg - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Leck (ots)

In der Zeit von Dienstag, 25.02.2026, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.02.2026, 07.00 Uhr, kam es in Leck zu einer unerlaubten Abfallentsorgung.

Bislang unbekannte Personen luden auf dem Bahnseitenweg, kurz vor der dortigen Kläranlage, einen größeren Haufen Bauschutt ab. Bei dem entsorgten Material handelt es sich unter anderem um Rigipsreste, Trockenbauprofile sowie eine Bierzeltgarnitur.

Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz in Husum hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen Pkw mit Anhänger, im Bereich des Bahnseitenweges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 04841-830 0 oder per E-Mail unter umweltschutzdienst.husum.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:16

    POL-FL: Mittelangeln: Versuchter Raub auf Tedi Markt - Zeugen gesucht

    Mittelangeln (ots) - Am Montagabend, dem 23.02.2026, kam es zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr in der Mühlenstraße in Mittelangeln bei dem dortigen Tedi-Markt zu einem versuchten schweren Raub. Zwei Angestellte wurden nach Geschäftsschluss beim Verlassen des Marktes von zwei maskierten und mit einem Messer bewaffneten Tätern abgepasst und aufgefordert, das Geschäft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren