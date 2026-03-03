Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Illegale Müllentsorgung am Bahnseitenweg - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leck (ots)

In der Zeit von Dienstag, 25.02.2026, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.02.2026, 07.00 Uhr, kam es in Leck zu einer unerlaubten Abfallentsorgung.

Bislang unbekannte Personen luden auf dem Bahnseitenweg, kurz vor der dortigen Kläranlage, einen größeren Haufen Bauschutt ab. Bei dem entsorgten Material handelt es sich unter anderem um Rigipsreste, Trockenbauprofile sowie eine Bierzeltgarnitur.

Der Ermittlungsdienst für Umwelt- und Verbraucherschutz in Husum hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen Pkw mit Anhänger, im Bereich des Bahnseitenweges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 04841-830 0 oder per E-Mail unter umweltschutzdienst.husum.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell