Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch machten sich Unbekannte an einem geparkten Nissan in der Columbia-Straße zu schaffen. Neben rund 60 Euro Bargeld entwendeten sie auch Veranstaltungskarten im Wert von rund 270 Euro. Zudem stahlen sie den Schlüssel und den Fahrzeugschein eines weiteren Autos. Wie der Pkw-Besitzer der Polizei mitteilte, hatte er seinen Nissan am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu dem Auto zurückkam, bemerkte er den Diebstahl. Der Mann erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell