Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren am Dienstagnachmittag in der Lindenhofstraße aktiv. Zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer, entwendeten aber nichts. Auch im Keller des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht. Hier wurde nach erster Sichtung ebenfalls nichts gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |elz

