Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Arztpraxis

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Arztpraxis in der Marktstraße eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 23:30 Uhr und 7:10 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Geldkassetten und Büromaterialien. Der gesamte Sachschaden ist noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

