PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Arztpraxis

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Arztpraxis in der Marktstraße eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 23:30 Uhr und 7:10 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Geldkassetten und Büromaterialien. Der gesamte Sachschaden ist noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:36

    POL-PPWP: Einbruch in unbewohntes Haus

    Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag einen Einbruch in ein Wohnhaus in der "Heidenhalde" gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter durch die Garage Zugang zu dem derzeit unbewohnten Anwesen. Sie brachen eine Tür auf und durchwühlten die Räume. Die genaue Tatzeit ist unklar. Ob etwas gestohlen wurde, steht ebenfalls noch nicht fest. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:09

    POL-PPWP: Autoknacker stehlen Dokumente

    Kaiserslautern (ots) - Autoknacker waren am Wochenende in der Kandinskystraße am Werk. Am Sonntagvormittag meldete ein Anwohner, dass aus seinem Pkw Dokumente verschwunden sind. Demnach müssen zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, Unbekannte in den Wagen eingedrungen sein und den Reisepass sowie die Fahrzeugunterlagen gestohlen haben. Der 29-Jährige ist sich sicher, das Auto beim Verlassen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren