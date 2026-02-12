Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, kurz vor 1 Uhr, brachen vier Unbekannte in ein Geschäft in der Rathausstraße ein. Sie beschädigten neben der Eingangstür auch die Einrichtung im Laden. Mit den erbeuteten Tabakwaren flüchteten die Täter im Anschluss in Richtung des Saarlandes. Insgesamt richteten die Einbrecher einen finanziellen Schaden von mindestens 13.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell