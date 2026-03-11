Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Brände, Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Container in Brand

Am Montagabend gegen 22 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr zu einem Gartengrundstück in der Nähe der Stauferstraße aus, da eine mit Holz gefüllte Mulde in Brand geraten war. Diese wurde vermutlich kurz zuvor in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Brand in Gartenanlage

Mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Remseck und Oeffingen am Montagabend gegen 18:15 Uhr zu einem Gartengrundstück östlich der L 1197 aus. Dort waren aus bisher ungeklärter Ursache ein Komposthaufen sowie ein daneben stehendes mobiles Toilettenhäuschen in Brand geraten. Zeugen die am Montagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 82 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Dienstag gegen 15:45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße / Schloßstraße einen 53 Jahre alten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: Unfall mit Linienbus

Am Dienstag, gegen 08:30 Uhr befuhr ein 76-jähriger BMW-Fahrer die Heinrich-Hertz-Straße. An der Einmündung zur Weissacher Straße übersah der 76-Jährige einen Linienbus, der von einem 45-Jährigen gelenkt wurde und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Unfall, bei dem insgesamt rund 16.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Linienbus war auf einer Leerfahrt, so dass keine Fahrgäste im Bus waren. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 40-jähriger LKW-Fahrer wollte am Montagnachmittag, gegen 14:45 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße wechseln. Dabei übersah er den BMW eines 21-jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach/Manolzweiler: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag, gegen 12:25 Uhr war ein 74-jähriger Fahrer mit seinem Motorrad auf der L1150 in Richtung Winterbach unterwegs. An der Kreuzung zur Kaiserstraße (K1865) missachtete eine 37-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zum Unfall, bei dem der 74-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Einbruch in Metzgerei

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Metzgerei in der Cannstatter Straße. Dort durchwühlten sie den Laden- und Mitarbeiterbereich. Sie entwendeten Bargeld im Wert von etwa 600 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert, da auch diverse Fleischwaren beschädigt wurden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

