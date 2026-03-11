Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Mehrere Verstöße - Unfall - Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Verstöße

Am Dienstag gegen 18:50 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd die Werrenwiesenstraße, als ihnen ein Motorroller entgegenkam, dessen Sozia keinen Helm trug. Der Fahrer des Streifenwagens gab daraufhin mehrere Lichtsignale, um den Fahrer des Rollers zum anhalten zu bewegen. Nachdem dieser die erkannte versuchte er über einen Gehweg zu flüchten und sich der Kontrolle zu entziehen. Beim Überfahren des Randsteins verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Hierbei prallte der Roller gegen das bereits danebenstehende Streifenfahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Nach dem Sturz versuchten die beiden Personen zu Fuß zu flüchten, konnten jedoch von den Beamten eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer, der unter Betäubungsmitteleinfluss stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. In der Jackentasche des 19-jährigen Fahrers konnte zudem noch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend, 18:10 Uhr und Montagabend, 17 Uhr, wurde ein VW, der auf einem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Stuttgarter Straße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Lauchheim: Gestürzter Radfahrer

Am Dienstag um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 79-jähriger Radfahrer die Schillerstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines Audi die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Auf Höhe der Einmündung nach Oberalfingen musste sie an der dortigen Ampel anhalten. Eine dahinterfahrende PKW-Lenkerin rutschte wohl von der Bremse ab und fuhr auf den Audi auf. Die 19-jährige fuhr anschließend auf den Parkplatz einer Tankstelle, um den Schaden zu begutachten. Die Unfallverursacherin setzte jedoch ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sie hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker streifte am Dienstag gegen 17:00 Uhr einen VW einer 45-Jährigen, die vom Bucher Stausee kommend nach rechts auf die B29 auffahren wollte. Die Lichtzeichenanlage für Rechtsabbieger zeigte dabei "Grün". Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Unfall

Am Dienstag gegen 16:50 Uhr wollte eine 45-Jährige mit einem Daimler-Benz rückwärts in eine Garageneinfahrt in der Straße An der Mauer einfahren. Hierzu stieg die 85-jährige Beifahrerin aus dem Auto aus. Als die Fahrerin langsam in die Garage zurücksetzte, befand sich die Seniorin noch im Rangierbereich und geriet mit dem Fuß unter das rechte vordere Rad des Pkw. Aufgrund dessen stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Pkw zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr, einen Pkw, der in der Birkachstraße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell