Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei greift bei gefährlicher Situation am Bahnhofsvorplatz in Mainz ein

Mainz (ots)

Am Nachmittag, des 12. Februar 2026 kam es am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei. Die eingesetzten Kräfte konnten beobachten, wie ein Mann einer Frau aus geringer Entfernung eine schwarze Pistole an den Kopf hielt.

Die Beamten forderten umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung an, um eine Kontrolle durchzuführen.

Bei Annäherung des Mannes, wurde er umgehend angesprochen und aufgefordert seine Hände aus seinen Taschen zu nehmen. Dieser Aufforderung kam der Mann, hier ein 31-jährige Deutscher, zu keinem Zeitpunkt nach, weshalb die Beamten ihm den Einsatz eines Tasers (Distanz-Elektroimpulsgerät, DEIG) androhten.

Er konnte schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete dieser erheblichen Widerstand, wobei es zu Tritten gegen die Polizisten kam. Ebenso wurden die Beamte bedroht und bespuckt, weswegen dem Mann eine Spuckhaube angelegt werden musste. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand

Bei der Dursuchung konnte schließlich eine Softair aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein auf der Dienstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,11 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

