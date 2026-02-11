Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahren ohne Fahrschein führt zu Widerstandshandlungen und Angriff auf Polizeibeamten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 10. Februar 2026 gegen 20:50 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zunächst ein Mann ohne gültigen Fahrschein in einem Zug Richtung Neustadt an der Weinstraße gemeldet. Kurz darauf erging eine weitere Mitteilung ein, wonach es mit demselben Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Mitarbeitern der DB Sicherheit gekommen sei. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Haltepunkt nach Böhl-Iggelheim. Vor Ort wurde der 30-jährige Afghane auf dem Boden liegend und lautstark schreiend angetroffen. Er zeigte eine Rötung am Arm und äußerte Beschwerden, ließ sich jedoch durch die Einsatzkräfte beruhigen. Nach ersten polizeilichen Feststellungen war der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs und versuchte sich beim Halt in Böhl-Iggelheim zu entziehen. Ein sich privat im Zug befindlicher Polizeibeamter gab sich durch Vorzeigen seines Dienstausweises als solcher zu erkennen. Daraufhin beleidigte der Mann den Beamten. Um die Situation zu klären und ein Entfernen zu verhindern, fixierte der Beamte den 30-Jährigen unter Anwendung leichter körperlicher Gewalt. Dabei schlug der Mann um sich und verletzte den Polizeibeamten leicht. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort wurde der 30-jährige Afghane zur Dienststelle nach Neustadt a.d. Weinstraße verbracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Danach wurde er auf freien Fuß belassen. Gegen den 30-jährigen Afghanen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung sowie Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell