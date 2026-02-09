PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kontrolle an der Grenze: Verdacht auf Schleusung nach vier unerlaubten Einreisen

Scheibenhardt/ Bienwald (ots)

Am Samstagabend, dem 8. Februar 2026 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit fünf Insassen für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle kam heraus, dass neben dem deutschen Staatsangehörigen, der Fahrer, der Beifahrer sowie zwei weitere Passagiere mit mongolischer Staatsangehörigkeit im Auto saßen.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die vier mongolischen Männer ihren Wohnsitz in Deutschland haben, allerdings nicht ins Ausland reisen dürfen. Somit erlosch die Gültigkeit der vorliegenden Einreisedokumente. Ebenso besaß der 32-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis.

Die vier Männer wurden zur weiteren Sachbearbeitung in das Bundespolizeirevier Kandel gebracht.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß belassen.

Gegen drei der Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Weiterhin wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusen von Ausländern, unerlaubter Einreise und Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:02

    BPOL-KL: Zwei Tatverdächtige nach Graffiti an Zug gestellt

    Germersheim (ots) - Am Samstagmorgen, den 7. Februar 2026 besprühten gegen 1:50 Uhr fünf bis sechs Personen einen abgestellten Zug in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes Germersheim. Die Bundespolizei wurde durch die Deutsche Bahn über den Vorfall informiert. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhaltes verlegten zwei Streifen der Bundespolizei sowie eine zivile Streife der Landespolizei zur Örtlichkeit. Durch ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:12

    BPOL-KL: Jugendlicher bei Gleisüberquerung vom Zug erfasst

    Germersheim (ots) - Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, kam es gegen 9 Uhr im Bahnhof Sondernheim zu einem Unfall im Gleisbereich. Ein 17-jähriger Deutscher versuchte am Bahnsteig 2 unbefugt die Gleise zu überqueren. Dabei leitete der einfahrende Zugführer umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde von dem Zug erfasst. Der 17-Jährige erlitt mehrere ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:01

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof

    Mainz (ots) - Am Mittwochmorgen, den 4. Februar 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls geringwertiger Sachen vorlag. Der Iraker wurde daraufhin vorläufig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren