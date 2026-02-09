PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zwei Tatverdächtige nach Graffiti an Zug gestellt

Germersheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 7. Februar 2026 besprühten gegen 1:50 Uhr fünf bis sechs Personen einen abgestellten Zug in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes Germersheim. Die Bundespolizei wurde durch die Deutsche Bahn über den Vorfall informiert. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhaltes verlegten zwei Streifen der Bundespolizei sowie eine zivile Streife der Landespolizei zur Örtlichkeit. Durch eine taktische Annäherung konnte ein 24-jähriger Deutscher noch vor Ort festgenommen werden, die weiteren flüchteten zunächst. Im Rahmen der anschließenden Fahndung im Nahbereich gelang es den Einsatzkräften einen 28-jährigen Deutschen zu stellen. Beide Männer stehen im Verdacht an der Sachbeschädigung beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag der Polizei ordnete die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnräume beider Tatverdächtigen an. Diese wurde gegen 4:20 Uhr eröffnet und daraufhin durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Pfefferspray, Druckluftpistolen, Bengalos, Patronenhülsen sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Verstöße gegen das Waffen- oder Sprengstoffrecht ergaben sich dadurch allerdings nicht. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Veränderung des Erscheinungsbildes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

