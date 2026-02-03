PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

Bad Kreuznach (ots)

Am 3. Februar 2026 wurde gegen 8:30 Uhr in der Bahnsteigunterführung des Bahnhofes in Bad Kreuznach im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein 27-jähriger Deutscher überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag, da er den Strafantritt nicht angetreten hatte. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von acht Monaten verbüßen. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach nach Wöllstein verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

