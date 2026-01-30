PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Grenzkontrolle deckt Tiertransport mit 1020 Küken auf

Bienwald (ots)

Am Donnerstag, den 29. Januar 2026 wurde am Grenzübergang B9/Bienwald gegen 18:40 Uhr ein kleines Kraftfahrzeug mit drei jungen Männern überprüft. Während der Kontrolle nahmen die Bundespolizisten aus dem Fahrzeuginneren auffällig zwitschernde Geräusche wahr. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten mehrere Kartons mit insgesamt 1020 lebenden Küken fest. Die Kartons befanden sich lose im Kofferraum sowie auf der Rückbank des Fahrzeuges. Eine Versorgung der Tiere mit Futter oder Wasser war nicht gegeben. Die Kartons verfügten lediglich über Öffnungen zur Luftzufuhr. Auf Nachfrage gab der 20-jährige deutsche Fahrer an, die Küken im Auftrag eines Freundes aus Frankreich abgeholt zu haben. Diese sollten zu einem Geflügelhof nach Uelzen transportiert werden. Entsprechende Transport- oder Begleitdokumente konnte der Mann zunächst nicht vorweisen. Lediglich ein französisches Dokument zum Impfstatus der Tiere wurde ausgehändigt. Im weiteren Verlauf konnte durch den Eigentümer des Geflügelhofs ein Gesundheitszeugnis des Zuchtbetriebes vorgelegt werden. Nach einer Güterabwägung sowie nach Beratung mit dem Veterinäramt Lörrach wurde von einer Sicherstellung der Tiere abgesehen. Das zuständige Veterinäramt war aufgrund der späten Uhrzeit nicht erreichbar. Eine adäquate Unterbringung der Küken in dieser Größenordnung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt gestattet. Aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung wurde der Sachverhalt zur Prüfung und möglichen Ahndung einer Ordnungswidrigkeit an das Veterinäramt Germersheim weitergeleitet. Ebenso wurde das Veterinäramt Uelzen, in dessen Zuständigkeitsbereich sich der Geflügelhof befindet, in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

