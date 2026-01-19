PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geschädigtenaufruf: Graues E-Mountainbike sichergestellt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 17. Januar 2026 wurde im Rahmen einer Kontrolle der Bundespolizei im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße ein Mann angetroffen, der ein graues E-Mountainbike mit sich führte. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht vorlegen. Auf Nachfrage räumte er ein, dass das Fahrrad unrechtmäßig in seinen Besitz gelangt sei. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Bundespolizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des E-Mountainbikes. Dieser wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

