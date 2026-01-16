Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vater bezahlt Geldstrafe und verhindert Haftantritt

Mainz (ots)

Am 16. Januar gegen 00:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Mainz im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle von einer Streife der Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls bestand und, zum anderen ein Haftbefehl der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Der Haftbefehl sah die Zahlung von 120 Tagessätzen in Höhe von insgesamt 1180 Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 59 Tagen vor. Der 29-Jährige kontaktierte daraufhin telefonisch seinen Vater, der den offenen Betrag vollständig vor Ort beglich. Nach Zahlungseingang wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell