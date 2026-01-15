PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Körperverletzungsdelikt im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 14. Januar 2026 gegen 17:10 Uhr schlug ein 31-jähriger Afghane einer 18-jährigen somalischen Frau unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Eine unbeteiligte Person meldete den Vorfall der Bundespolizei. Beim Eintreffen der Streife machte sich die Frau bemerkbar und führte die Beamten zu dem Mann. Dieser zeigte sich sofort aggressiv, weshalb er zu Boden gebracht, gefesselt und anschließend zur Dienststelle verbracht wurde. Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Afghanen wurden zwei Ampullen mit weißem Pulver aufgefunden, das sich im weiteren Verlauf als Kokain herausstellte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann zur Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Sachbeschädigung sowie von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen fahrlässiger Körperverletzung ausgeschrieben war. Gegen den 31-jährigen Afghanen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

