Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Mann entblößt sich vor Jugendlichen

Pirmasens/Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 21. Januar 2026 gegen 06:25 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann zur Zeit des Schülerverkehrs in der RB 68 von Pirmasens nach Zweibrücken vor zwei Jugendlichen. Die zwei 16- und 17-jährigen Jungen gaben an, er habe seinen gesamten Genitalbereich gezeigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell